Soviet abre temporada 2019 com open bar

O Soviet retoma suas atividades em uma festa especial amanhã. Uma das grandes novidades é o sistema de open bar, que chega com duas opções: Open Orloff e Open Absolut. Além disso, o club alternativo também estreia nova identidade visual e programação. A noite de estreia terá os DJs residentes Fefo, Lumo e ADRN com muito pop e EDM. O club abre às 23h.

Depois de férias na virada do ano, a cara retoma sua programação com tudo. Com o novo sistema de atendimento no bar, o cliente escolhe duas modalidades de open bar, o Open Absolut e o Open Orloff, e recebe a pulseira com identificação da opção selecionada para aproveitar a noite toda. O pagamento é antecipado. No bar, a primeira bebida vem com um copo reutilizável, que a pessoa utiliza quando for pegar o próximo drink. Caso prefira, pode deixar o copo com os bartenders em troca de um cartão Vale Copo. Na saída, o código numérico da pulseira funciona para o pagamento de bebidas não inclusas no open.

O valor do Open Orloff é R$ 60 até 1h com nome na lista amiga, ou R$ 65 sem lista. O Open Absolut sai a R$ 130 com nome na lista até 1h ou R$ 140 normal. Com o novo esquema de copo reutilizável, cada copo adicional (que não tenha sido trocado por um Vale Copo ou retornado ao pedir um novo drink) sai R$ 9.



SERVIÇO

Reabertura do Soviet

Quando: 2 de fevereiro, sábado, o club abre às 23h

Entrada: Open de Orloff a R$ 60 até 1h com nome na lista, R$ 65 sem lista; Open de Absolut a R$ 130 até 1h com nome na lista, R$ 140 sem lista.

Onde: Soviet Rua Bispo Dom José, 2277 - Batel, Curitiba - PR

Informações: www.soviet.com.br | www.facebook.com/soviet.club



