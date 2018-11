SP recebe diversas atrações para celebrar o Dia da Consciência Negra; veja dicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De agora até o fim do mês, a capital paulista recebe diversas atrações para celebrar o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta terça-feira (20). Há peças de teatro, shows de ícones da música negra, bate-papos, vivências e aulas de dança de ritmos africanos.

A cantora Elza Soares é um dos destaques da programação. Ela se apresenta na própria terça, no centro da cidade. "No show, apesar de tudo, celebramos as conquistas e as vitórias desse meu povo. O público verá uma apresentação forte, moderna e política", afirma a cantora.

Uma boa opção para o teatro é a peça "Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro", que estreou na última quinta (15), na Caixa Cultural, e aborda a criminalização da juventude negra. Segundo o diretor Murilo Ramos, o espetáculo discute a importância de falar sobre as origens do racismo para entender o momento atual. "É uma peça que se fundamenta na rua, o que faz com que a participação do público seja vital."

Tanto a montagem quanto o show de Elza Soares têm entrada gratuita, assim como a maioria das atrações.

A criançada tem vez, já que há ainda diversas programações de contações de histórias sobre a temática negra. Na TV, os pequenos também poderão saber mais sobre o assunto. A TV Cultura exibe, a partir desta segunda (19), edições especiais do programa "Quintal da Cultura".

"As histórias que são conduzidas pela personagem Ofélia levam ao público a cultura africana de uma forma lúdica, com músicas, lendas, mitologia, curiosidades, costumes e ensinamentos", aponta a intérprete principal, Mafalda Pequenino.

Outras opções de oficinas, exposições, vivências e literatura podem ser conferidas durante a Feira Preta, festival que ocorre em vários pontos da cidade. "É o maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina, onde empresários negros mostram sua criatividade e inventividade em várias áreas", explica a presidente, Adriana Barbosa.

CANTORAS LUTAM DIA APÓS DIA CONTRA O PRECONCEITO

As cantoras Elza Soares e Vanessa da Mata afirmam que a luta contra o preconceito e a discriminação acontece diariamente. Destaques com apresentações simbólicas para a semana de conscientização negra, ambas têm opiniões fortes sobre o tema.

"Acho que o papel de todo artista é questionar o seu tempo e estamos em tempos de profunda reflexão. Já avançamos com algumas vitórias, mas ainda me assusta o longo caminho que teremos de percorrer", diz Elza. "Enquanto eu tiver voz e alguém para me ouvir, usarei minha arte para lutar pelos negros, pelas mulheres e pelos gays", complementa a artista, que faz show na próxima terça-feira (20).

Já Vanessa se apresentará neste sábado, no Sesc Parque Dom Pedro 2º. A artista também se diz realizada por poder encabeçar uma causa tão importante. Ela revela detalhes de como lida com o tema desde os anos 2000. "Na casa da minha mãe, até hoje é difícil falar sobre negritude e, quando falo com orgulho do nosso passado negro, eles desconversam. Luto pela miscigenação brasileira. Quando os meus filhos chegaram [após adoção], vieram negando muito a miscigenação e a parte negra deles. Ainda há muito a lutar", conta.

PROGRAMA-SE

MÚSICA

- "Vozes da Periferia", com os DJs Jay e Claudio Costa. Quinta, às 16h. No Sesc Parque Dom Pedro 2º (praça São Vito, s/nº, Brás, tel. (11) 3111-7400). Grátis. Livre

- Vanessa da Mata apresenta show "Caixinha de Música". Sábado, às 18h. No Sesc Parque Dom Pedro 2. Grátis. Livre

- Aniel Someillan apresenta "Quilombo", seu álbum de estreia. Dia 23, às 19h. No Sesc Santo Amaro (rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. (11) 5541-4000). Grátis. Livre

- Zezé Motta apresenta "O Samba Mandou me Chamar", seu décimo álbum solo. Dia 20, às 18h. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel. (11) 3340-2000). R$ 30. 12 anos

- Elza Soares apresenta repertório dançante e releituras de clássicos. Dia 20, às 20h20. No Boulevard São João (av. São João, s/nº, centro). Grátis. Livre

- Walmir Borges faz show de composições próprias do disco "Melhor Momento". Dia 20, às 18h. No Sesc 24 de Maio (rua 24 de Maio, 109, República, tel. (11) 3350-6256). R$ 30. 12 anos

TEATRO

- "Três Pretos: Valor de Uso". A peça aborda os tempos da escravidão e a história de raça. Quinta, às 18h; sex. e sáb., às 21h, dom. e ter, às 18h. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, Pompeia, tel. (11) 3871-7700). R$ 25. 16 anos. Até 1º/12.

- "Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro". O espetáculo discute a criminalização e perseguição da juventude negra das periferias. Quinta a terça, às 19h15. Na Caixa Cultural (praça da Sé, 111, centro, tel. (11) 3321-4400). Grátis. 16 anos

PARA CRIANÇAS

- Contação de histórias com Pretinhas Leitoras e escritora Janine Rodrigues. Sábado, às 11h. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, Pompeia, tel. (11) 3871-7700). Grátis. Livre

- Passando Histórias da África. Sábado, às 14h. No Sesc Santo Amaro (rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. (11) 5541-4000). Grátis. Livre

OFICINAS

- Vivência do Jogo "A nova Califórnia". Jogo de videogame e bate-papo sobre a representatividade do negro nos games. Dia 21, às 14h. No Sesc Carmo (rua do Carmo, 147, centro, tel. (11) 3111-7000). Grátis. 10 anos

- Oficina Cantos e Batuques. Experiências rítmicas, de cantos e de danças tradicionais do congado mineiro. Dia 25, às 10h30. No Sesc Parque Dom Pedro 2º (praça São Vito, s/nº, Brás, tel. (11) 3111-7400). Grátis. Livre

- Oficina de jogos teatrais e brincadeiras africanas. O objetivo é estabelecer noções de consciência corporal e relação entre os participantes. Dia 20, às 10h30. No Sesc Santo Amaro (rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. (11) 5541-4000). Grátis. Até 12 anos

DANÇA

- Aula aberta de maracatu. Com música ao vivo do grupo Bloco de Pedra. Dias 17 e 24, às 17h. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, Pompeia, tel. (11) 3871-7700). Grátis. Livre

OUTROS

- Sarau Afrikanse. Música, poesia e bate-papo. Dia 24, às 18h30 e às 20h. No Sesc 24 de maio (rua 24 de Maio, 109, República, tel. (11) 3350-6256). Grátis. Livre

- Passeio com Coletivo Negro. Passeio pelo bairro com bate-papo e vivência. Dia 24, às 10h. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, Vila Mariana, tel. (11) 5080-3000. Grátis. 10 anos

>>> Na TV

- "Quintal da Cultura" especial na TV Cultura. Entre os dias 19 e 23, o programa mostra cinco tramas inéditas que abordam narrativas, lendas e mitologias africanas. As edições vão ar às 11h15 e às 17h45

FEIRAS

- Feira Preta. Tradicional evento com diversos tipos de atrações artísticas e atividades, com o objetivo de discutir a estética negra e impulsionar o afroempreendedorismo. Domingo (18) a terça (20), das 12h às 22h em diversos locais por SP (confira a programação no site Feira Preta.