Spice Girls devem lançar turnê de retorno nesta semana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Spice Girls podem comemorar: a banda está de volta à ativa e planeja lançar sua nova turnê ainda essa semana. Segundo o jornal The Sun, as integrantes Mel B, Mel C, Emma Buton e Geri Halliwell devem se reunir nesta segunda para definir as datas e anunciar os shows.

Antes no anúncio oficial, Mel B antecipou durante uma entrevista ao programa de TV Loose Women (ITV) que o grupo entrará em turnê. "As coisas já estão em movimento, os ingressos começam a ser vendidos na sexta! A pressão está forte, com sorte vocês conseguirão comprar alguns!", disse ela.

O grupo, que inicialmente contava com a presença de Victoria Beckham, já tem uma entrevista agendada no talk show britânico de Jonathan Ross para esta quarta (7). A presença da quinta integrante, ex-Posh Spice, ainda não foi confirmada, uma vez que ela já disse que não voltaria a integrar o grupo.

Sobre Victoria, Mel B disse ainda ter esperança. "Seremos nós quatro, mas ela deve se juntar a nós em algum momento. Eu espero que sim. Eu acho que será vergonhoso se ela não fizer isso", disse.

As suspeitas de um retorno surgiram no começo desse ano, em fevereiro, quando as integrantes publicaram uma foto juntas. O último show do quinteto aconteceu em 2012, no encerramento das Olimpíadas de Londres.