Spike Lee dirige clipe da banda The Killers que critica muro de Donald Trump

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda The Killers lançou na noite desta segunda (14) o clipe de sua nova música, "Land of The Free". O vídeo, um curta documental que tem direção do cineasta Spike Lee, acompanha a movimentação de migrantes hispânicos e seus embates com a polícia anti-imigração na fronteira do México com os Estados Unidos.

Há ali uma clara crítica ao muro que Donald Trump quer construir na divisa entre os dois países e que é motivo de uma queda de braço com os Democratas. Veja o clipe aqui: https://www.youtube.com/watch?v=OIT0ucf_gys

O diretor, que concorre na temporada de premiações com o politizado "Infiltrado na Klan", é um notório opositor do presidente republicano, a quem ele nunca chama pelo nome e a quem prefere se referir como "filho da puta".

Engajada, a canção dos Killers faz menção explícita à crise migratória e à controversa forma como Trump pretende abordar a questão.

Dizem os versos: "Na fronteira/ Vão erguer um muro/ Com vigas de aço e concreto/ Alto o suficiente para manter aquelas mãos imundas longe das nossas esperanças e dos nossos sonhos/ Pessoas que só querem o mesmo que nós".

Spike Lee passou algumas semanas no fim do ano passado acompanhando famílias de imigrantes nos acampamentos próximos à fronteira. Há cenas de crianças brincando com "piñatas", de sujeitos lendo a Bíblia e, sobretudo, de confrontos com os agentes de segurança do lado americano da divisa.

Expressão que dá título à música, "land of the free" (algo como "terra dos homens livres" ou "terra da liberdade") é um epíteto comum aos Estados Unidos.

Em uma rede social, o vocalista Brandon Flowers disse que vê a si e a sua família nos "rostos dessas pessoas vulneráveis". "Não faz muito tempo que minha avó e sua família migraram da Lituânia para escapar da opressão nos Estados Unidos."

A canção é o primeiro trabalho inédito da banda The Killers desde 2017, quando o grupo lançou o álbum "Wonderful, Wonderful".

O muro que Trump quer construir na fronteira com o México, para o qual exige uma soma de US$ 5,7 bilhões e que os adversários se recusam a liberar, provocou uma paralisação nos serviços do governo federal americano que já dura mais de 20 dias.