Sport vence o Ceará e Paraná Clube está matematicamente rebaixado

Redação Bem Paraná

O Sport venceu por 1 a 0 o Ceará, nessa segunda-feira (dia 5), em Recife (PE), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Paraná Clube está matematicamente rebaixado à Série B. O time paranaense é o lanterna, com 18 pontos, e não consegue mais alcançar a 16ª colocação. Faltam seis rodadas para o final da competição. O Paraná ainda vai enfrentar América-MG, Atlético-MG, Palmeiras, Ceará, Botafogo e Inter.

Clique aqui para ver a classificação do Brasileirão no site Srgoool.

O Paraná vai usar as seis partidas finais como preparação para 2019. “Não vai mudar em nada o trabalho que vem sendo feito, a minha convicção de que antecipar o trabalho para 2019 é a melhor saída. É a condição que está sendo levada para campo. A maioria dos times vem em final de temporada, e nós temos jogadores ainda em em início de temporada. O Andrey tem 18 anos e está tendo uma sequência como profissional pela primeira vez. O Jhonny Lucas idem. O Juninho não vinha jogando com frequência”, declarou o técnico Dado Cavalcanti, no último domingo, após o empate com o Vitória.

Para o treinador, o fato de ser rebaixado na 32ª rodada ou depois não altera sua maneira de trabalhar. “Eu vou ser muito sincero: tecnicamente, o Paraná está rebaixado. Na matemática, é uma questão de tempo. Vamos assimilar essa ideia. A condição técnica é desfavorável desde o começo do campeonato, não é de agora. Vai acontecer. Seja agora, amanhã ou depois”, afirmou.