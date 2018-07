Spray refletivo para uso noturno em ciclistas e pedestres aumenta a visibilidade dos motoristas

Redação Bem Paraná com assessoria

Engajada nestas soluções que promovem a segurança, recentemente a concessionária passou a utilizar um spray refletivo para uso noturno em ciclistas e pedestres que transitam na rodovia. O spray é invisível a luz do dia, mas a noite brilha e reflete com os faróis dos carros, assim como as placas de sinalização viária. Conhecido como “lifepaint”, ou pintura de vida no português, e tem o objetivo de aumentar a visibilidade dos motoristas no período noturno, evitando desta forma os atropelamentos.

No trecho da Planalto Sul os inspetores de tráfego ficam com o spray nas viaturas e durante o clico de rota, caso identifiquem um pedestre ou ciclista durante a noite, com pouco visibilidade ao motorista, fazem a abordagem, explicam o funcionamento do produto e pedem permissão para usá-lo. Somente na BR 116, em todo o trecho concedido, em 2017 foram 33 atropelamentos, seis deles com vítima fatal. Neste ano os atropelamentos já somam 15 vítimas, com 4 fatais.

Além do spray refletivo, a concessionária realiza periodicamente campanhas de conscientização em pontos críticos da rodovia, onde há mais movimento de pedestres e ciclistas. São campanhas personalizadas para este público e demonstram a preocupação da Arteris com a melhoria da segurança viária e a redução de acidentes nas rodovias em que atua.