STJ manda soltar Deonilson Roldo, ex-braço direito de Beto Richa

A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, acatou pedido da defesa e mandou soltar o ex-chefe de gabinete do governador Beto Richa (PSDB), Deonilson Roldo, preso desde setembro de 2018 na Operação Piloto, 53ª fase da Lava Jato, que investiga o pagamento de propina ao grupo político do tucano em troca do favorecimento da empreiteira Odebrecht em uma licitação para obras de duplicação da PR 323, na região Norte do Estado, em 2014. Os detalhes da decisão ainda não foram divulgados.

