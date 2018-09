Stock Car retorna a Londrina com ingressos a partir de R$ 25

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), lotou para receber a Stock Car durante a quarta etapa, realizada no dia 6 de maio. Agora, a principal categoria do automobilismo brasileiro retorna à cidade do norte paranaense para a realização da nona – e antepenúltima – etapa da temporada no dia 21 de outubro. O evento também traz a disputa da sétima rodada dupla da Stock Light.

O público que encheu as arquibancadas, visitação e camarotes para ver seus ídolos de perto, já pode adquirir seus ingressos. As entradas estão disponíveis no site oficial do evento, o www.stockcar.com.br, e no Tickets For Fun.

As entradas estão à disposição por preços a partir de R$ 25 para estudantes, idosos, professores da rede estadual paranaense e doadores de sangue do Paraná – sempre apresentando a carteirinha que identifique a condição. Como tradição, o primeiro lote traz ingressos a preços promocionais até a sexta-feira (19) anterior à prova: arquibancada a R$ 50, visitação aos boxes (que acontece no domingo em horário estabelecido pela organização do evento) a R$ 130, Paddock – com serviço de alimentação e bebidas incluso – a R$ 370 e o Grid Experience, que proporciona a maior experiência ao colocar o torcedor no grid de largada para viver os momentos anteriores ao início da corrida, a R$ 840. A partir do sábado (19), no segundo lote, os ingressos passam a custar, respectivamente, R$ 60, R$ 140, R$ 380 e R$ 840.

Na cidade de Londrina, o torcedor também pode comprar ingressos diretamente com um piloto da Stock Car: no Valdeno Brito Kart Indoor, no Catuaí Shopping (Rod. Celso Garcia Cid, 5.600, de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos das 14 às 20 horas).

