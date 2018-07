Sub-23 do Coritiba enfrenta o Sport nesta quinta-feira no Couto Pereira

Silvio Rauth Filho

O Coritiba volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta quinta-feira (12) às 19 horas, no Couto Pereira, contra o Sport, pela quarta rodada. Os sócios do Coxa têm entrada liberada na partida, com acesso pelo portão 21. Para os demais torcedores, os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos no dia da partida, a partir das 17h até os 10 minutos do segundo tempo.

O time de aspirantes do Coxa soma uma vitória, um empate e uma derrota na competição. Está em 3º lugar do Grupo B, atrás de Internacional e Santos.

Os quatro melhores de cada grupo avançam para a próxima fase. Cada equipe pode utilizar quatro jogadores (um goleiro e três de linha) acima de 23 anos. Os demais são sub-23.

Na última rodada (derrota para o Atlético-PR no Ecoestádio), o técnico Mozart usou a seguinte escalação: Samuel; Rodrigo Ramos, Geovane (Matheus Oliveira), Léo Andrade e Henrique Gelain; Henrique Vermudt (Vinícius Araujo), Matheus Bueno, Kady e Luizinho (Índio); Rafhael Lucas e Evandro (Igor Jesus).

O time principal volta a jogar pela Série B em 21 de julho, contra o São Bento, no Couto Pereira.