Subsídio ao transporte coletivo de Curitiba é tema de reunião entre Greca e Ratinho

Redação Bem Paraná com assessoria

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), irão discutir o subsídio do governo do Paraná à administração municipal para o transporte coletivo. O objetivo de Greca é tentar buscar um apoio maior para garantir a Rede Integrada de Transporte (RIT). A reunião será as 17 horas, no Palácio Iguaçu, conforme agenda oficial confirmada pelas assessorias da prefeitura e do governo.