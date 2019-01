Sucesso em 2018, feira Jazztronômica cresce e tem cinco dias a mais de programação

FCC

Sucesso no ano passado, a Jazztronômica volta com uma programação mais intensa nesta 36ª Oficina de Música de Curitiba, desde o sábado (19/1). A feira gastronômica, embalada por música ao vivo, repete também o endereço do ano anterior: o pátio da Capela Santa Maria, no Centro. As apresentações são grátis.

Neste ano, serão nove dias de Jazztronômica (19/1 a 27/1), cinco a mais que na estreia no ano passado. O evento acontecerá das 11h às 22h, tempo suficiente para o público experimentar delícias da cozinha local e ainda apreciar 22 apresentações de produções musicais da cena curitibana.

Para o curador do evento, o músico Glauco Sölter, a Jazztronômica reúne o melhor da produção local. “É um grande retrato do que Curitiba vem produzindo no universo musical, um programa imperdível e de alto nível.” No ano passado, a música instrumental deu o tom da Jazztronômica. “Este ano ela vem com um pouco de vocal também”, disse Sölter.

Com essa pegada, uma das recomendações do curador é para o show de cantoras curitibanas do trio U.M.A, que se apresenta na terça-feira (22/1), às 13h30. Os shows da Feira Jazztronômica são gratuitos. As apresentações acontecerão todos os dias da feira. De segunda a sexta, às 13h e às 19h. No sábado e domingo, às 11h30, 13h30 e 21h30.

Gastronomia

Além de muita música de qualidade, a feira gastronômica promete trazer diversas delícias como o pão com linguiça e hamburguer do The Meatpack House, os sorvetes artesanais da Briele, a comida indiana e seus temperos da Curry Pasta e também uma barraca com diversas opções de comida orgânica.

Além disso haverá opções de chopes artesanais locais, pão com pernil, filé assado com fritas e crepe francês.

“A Jazztronômica abre o calendário de eventos gastronômicos de Curitiba. Unimos a gastronomia com a já consagrada Oficina de Música. Assim oferecemos a curitibanos e turistas um evento delicioso e cheio de cultura”, afirma Mauricio Marques, curador da feira gastronômica.

No evento acontecerá também a Oficina Verde, com atividades de conscientização ambiental, dicas de alimentação saudável, bate-papo com chefs, ecologistas, ambientalistas e terapeutas naturais.

Feira do Vinil

Com expositores de Curitiba, do interior do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina o público que comparecer no domingo (20/1), na Capela Santa Maria, poderá conferir uma variedade de discos de vinis de todos os gêneros: clássico, jazz, blues, rock e MPB. A Feira do Vinil acontece das 9h às 18h.

A 36ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Prefeitura Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Curitiba de Arte e Cultura (iCAC) e goveno federal, com patrocínio da Sanepar, Copel Telecom e Caixa Econômica Federal.

A edição conta com apoio máster da PUC-PR, do Centro Cultural Teatro Guaíra e do Governo do Estado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice).

A programação completa da Oficina de Música está disponível no site www.oficinademusica.org.br.