Sucesso em 'Espelho da Vida', Nikolas Antunes diz que Marcelo pode ficar menos careta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nikolas Antunes, 36, está otimista sobre a recente reviravolta amorosa de seu personagem em "Espelho da Vida", a atual novela das seis da Globo. O ator vive o advogado Marcelo, que na última semana levou um fora da vilã Isabel (Alinne Moraes) e, desde então, engatou um relacionamento com a vaidosa atriz Mariane (Kéfera Buchmann).

"Acho interessantíssima essa dinâmica, porque quando dois opostos se cruzam pela vida, existe a possibilidade de abrandamento mútuo", diz Antunes sobre o novo romance. "Existe a possibilidade de o Marcelo ficar menos careta e de Mariane colocar os pés no chão."

O ator não garante, porém, que Marcelo não terá recaídas por Isabel. "Ela é uma mulher muito poderosa, o que posso falar é que ele é um cara bacana, pra frente, quer se permitir, acredito que vai fazer o possível para não cair nas garras dela novamente."

A influência espírita, característica das tramas da autora Elizabeth Jhin, norteia "Espelho da Vida" ao propor que a história se passe em dois tempos: no presente e nas vidas passadas de seus personagens. No folhetim, Alain (João Vicente de Castro) retorna à sua cidade natal para gravar um filme sobre um crime passional que teria acontecido no local na década de 1930.

Sua namorada e protagonista de seu longa-metragem, Cris (Vitória Strada), consegue viajar no tempo e descobre que é a reencarnação da vítima. Para Antunes, o misticismo é um filão a ser explorado pela teledramaturgia, mas ele diz não ter uma religião. "A maneira como eu encaro a espiritualidade é muito particular", diz ele.

"Acredito na força do pensamento das pessoas, em energias de seres vivos, energias legais, não tão legais, essa é minha maneira de lidar com isso, um pouco mais simples, não costumo ficar muito tempo pensando sobre esse tipo de assunto, o que não quer dizer que a temática não seja interessante, é a maneira particular com que cada um lida."

Antes de estrear na televisão em um episódio de "Faça Sua História", há dez anos, Antunes já sonhou em ser piloto de F1 quando criança, foi modelo na adolescência e chegou a se candidatar deputado estadual pelo PSC em 2006.

Antunes não quis comentar sua experiência como candidato. "Era muito jovem, não sabia o que estava fazendo direito, acho muito delicado [falar sobre isso]", diz. "A gente é jovem, vai esbarrando na vida tentando fazer as coisas, tentando encontrar o caminho, às vezes encontra mais cedo, às vezes encontra mais tarde."

O recifense, radicado no Rio desde a infância, tem vivido um produtivo ano como ator. Além de "Espelho da Vida", ele também fez uma breve participação na minissérie "Ilha de Ferro" e gravou dois filmes ainda inéditos, "Loop", de Bruno Bini, e "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, ambos com previsão de estreia para 2019.

Antunes faz mistério sobre os personagens, e reflete sobre atuar em diferentes formatos, como teatro, televisão e cinema. "Se você entrega um trabalho forte, você subverte essas margens que teoricamente existem."