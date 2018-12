Sucesso em novela, Fleetwood Mac lança disco por 50 anos de banda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os versos de "The Chain", música de 1977 da banda Fleetwood Mac, podem ser ouvidos na abertura da novela das nove, "O Sétimo Guardião" (Globo). A música ainda ganha uma versão remasterizada no álbum "50 Years - Don't Stop" que celebra os 50 anos do grupo britânico, ainda em atividade.

O autor da novela Aguinaldo Silva e o diretor Rogério Gomes escolheram a canção. "Procuramos uma música que estivesse no coletivo de povo, e acho que 'The Chain' foi uma canção que marcou. Acho que encaixou muito bem ali na nossa abertura", afirma o diretor da trama Rogério Gomes.

A trama ainda deve trazer outros clássicos, mas também terá novidades, como "Vim pra Ficar", de Iza, "Frasi à Meta", de Laura Pausini e "Nossa Música", da banda UM44K. "Estamos colocando essas músicas [mais clássicas] na trilha como referências às outras novelas em que Aguinaldo trouxe o realismo fantástico. É uma forma de revisitar essas obras. Ao mesmo tempo em que trouxemos as músicas mais antigas, temos que modernizar um pouco esse lugar, essa cidade da trama, por isso a escolha desses artistas atuais", afirma Gomes.

As 20 faixas da coletânea do Fleetwood Mac pretende fazer um compilado de todas as épocas da história da banda, com músicas lançadas entre 1968 e 2013.

PASSADO TURBULENTO

Em 2014, o Fletwwod Mac voltou à estrada para uma turnê na América do Norte. Foi a primeira vez em duas décadas que a banda contava com a presença de todos os integrantes, incluindo a tecladista e cantora Christine McVie, que abandonou o grupo em 1998 para morar no interior da Inglaterra. Aos 70 anos, ela afirma que estava infeliz com a vida tranquila.

O último reencontro do grupo havia acontecido em janeiro de 1993, quando tocaram na festa da posse de Bill Clinton, que havia usado a canção "Don't Stop (Thinking About Tomorrow)" durante a campanha eleitoral.

O grupo deixou para trás o período turbulento, como o vivido em 1977, quando o Fleetwood Mac demorou meses para gravar o aclamado álbum "Rumours", uma consequência das disputas domésticas que devastaram o grupo anglo-americano.

Nicks estava em uma relação complicada com Buckingham. Christine McVie e o baixista John McVie haviam se divorciado. E o baterista Mick Fleetwood se esforçava para tentar manter a banda unida.

Hoje, com quase todos os integrantes acima dos 70 anos, a banda está em turnê pela Europa e Estados Unidos com a sua formação original.