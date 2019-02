Sucesso em São Paulo, restaurante Extásia chega a Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

A gastronomia asiática contemporânea ganha novo endereço em Curitiba. O restaurante Extásia, sucesso em São Paulo, inaugurou filial na capital paranaense. Após uma semana de soft opening, já está de portas abertas ao público, no Batel, no imóvel que anteriormente abrigava o Olivença Cozinha Ibérica. A gastronomia é assinada pelo premiado chef Flávio Miyamura, inspirado em uma contemporânea da cozinha asiática.

O Extásia Curitiba é a mais nova iniciativa do restaurateur Raphael Zanette, conhecido pelas casas do Grupo Vino!, em sociedade com Luiz Felipe Cunha e Valdecir Velozio. Junto com Cunha e Velozio, Zanette formou uma segunda rede gastronômica, o Grupo Bacobuquê, com três casas em São Paulo e agora esta primeira em Curitiba.

Em menos de um ano, o Extásia de São Paulo conquistou a crítica e público, se destacando no mercado mais competitivo do país. Inaugurado no começo de 2018, no final do ano foi eleito entre as Melhores Estreias Gastronômicas do ano pelo prêmio Paladar, do jornal Estado de São Paulo. Pratos para compartilhar, muita criatividade e busca por um sabor que envolva: estes foram alguns dos destaques nas criações do chef que consagraram em pouco tempo o restaurante.

O cardápio

Um dos destaques do menu são pratos do Raw Bar, ideias para petiscar ou mesmo como entrada. O Tartare de atum é apresentado com melancia, nori e arroz selvagem crocante (R$ 48). Já o Tartare de vieiras tem leite de coco, hortelã e castanha-do-pará (R$ 49). A Tostada de milho conta com atum marinado, maionese de wasabi e salada de algas (R$ 48). Quem busca prato para compartilhar, tem ótima pedida no Dumpling de camarão com chutney de manga (R$ 39). O Dumpling é um bolinho de massa recheada, semelhante às guiozas.

Entre os arrozes e massas, há o Arroz de Pato com kimchi (condimentos à base de hortaliças em salmoura, típico da Coreia) com chorizo espanhol (salsicha suína), que sai a R$ 65. Popular na Tailândia, o Pad Thai, com base de macarrão frito e vegetais, também está presente no Extásia, levando camarões, lulas e polvo, a R$ 59.

Sabores do mar

Quem busca os sabores do mar, encontra peixes em variadas receitas. O Atum em crosta de gergelim leva ainda cogumelos e palmito pupunha salteados com molho de mel (R$ 78). Este prato é uma exclusividade do Extásia Curitiba - ainda não chegou na matriz em São Paulo.

Outro peixe de destaque é o Salmão oriental tem quinoa, frutas secas e castanhas (R$ 78). Já o Pargo cozido é servido em cama de sal e alecrim com purê de mandioquinha e vinagrete de shisô (R$ 74).

A gastronomia asiática contemporânea tem ainda cortes de carnes. A Barriga de porco com mel tem especiarias, arroz de jasmim e "gochujang", condimento coreano com pimenta, soja e sal (R$ 59). O Cordeiro é marinado no missô, pasta proveniente da fermentação de arroz, cevada e soja, levando ainda coalhada seca, coentro e arroz de jasmim (R$ 74).

Sobre o chef

O chef Flávio Miyamura é um dos poucos brasileiros citados pelo Guia Michelin. Também foi eleito Chef revelação em prêmios como das revistas Veja e Prazeres da Mesa, Chef do ano pela revista Menu e ganhou prêmio de Melhor Cozinha pelo Guia Quatro Rodas, entre outras premiações. No Extásia (união das palavras "êxtase" e "Ásia"), cria uma gastronomia asiática contemporânea, que também abrange outros continentes. A equipe liderada por Flávio conta com Rafael Pires como sous-chef.

Restaurante Extásia Curitiba

Endereço: Rua Teixeira Coelho, 255 - Batel, Curitiba - PR

Funcionamento: jantar, de segunda-feira à sábado, das 19h à meia-noite. Almoço, sábados, do meio-dia às 15h30.