Suécia ou Suíça? Teste os seus conhecimentos sobre os adversários nas oitavas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suécia e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (3), em São Petersburgo, às 11h (de Brasília), por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Antes da partida que definirá o rival de Colômbia ou Inglaterra, teste seus conhecimentos sobre esses dois países de nome parecido e, principalmente, estatísticas (boas) similares.

1. Quem tem o segundo IDH mais alto do mundo?

A Suíça, que tem um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,939. A Suécia aparece em um respeitável 14º lugar, com 0,913. Ambos os países têm IDH na faixa muito alto. O Brasil está em 79º lugar, com IDH de 0,754. Quanto mais perto de 1, mais alta a qualidade de vida de um país.

2. Quem tem uma taxa de mortalidade infantil de 2,6 a cada mil nascidos vivos?

A Suécia. Mas a taxa da Suíça está longe de ser ruim, com 3,6 mortes a cada mil nascidos vivos. A taxa do Brasil é de 17,5 mortes.

3. Quem tem expectativa de vida de 82,6 anos?

A Suíça. A da Suécia é próxima (82,1 anos), ambas bem acima da do Brasil: 74 anos.

4. Quem tem uma taxa de menos de um homicídio por 100 mil habitantes?

A Suíça, com 0,7 homicídio por 100 mil habitantes em 2015. A da Suécia no mesmo ano foi de 1,1, enquanto o Brasil registrou 26,7.

5. Quem gasta mais, em média, com o estudante na educação básica?

A Suíça. Segundo dados de 2014 da Unesco (os mais recentes disponíveis), o governo suíço gastou US$ 15,6 mil (R$ 60 mil) por estudante da educação básica. A Suécia gastou US$ 10,4 mil (R$ 40 mil). Já o Brasil, apenas US$ 3.171 (R$ 12 mil).

6. Onde há mais igualdade de gênero?

Na Suécia, que pontua 0,816 no índice do Relatório "Global Gender Gap" do Fórum Econômico Mundial. Quanto mais próximo de 1, mais igualitário é o país. A Suíça registra 0,755. Já o Brasil aparece com 0,684.

7. Quem tem a menor taxa de desemprego?

A Suíça, com 4,8% no ano passado. A Suécia registrou 6,7% de desemprego. O Brasil teve 13,3% no mesmo período.

8. Quem é menos urbanizado que o Brasil?

A Suíça, onde 74% da população vive em áreas urbanas. Esse número no Brasil é de 85%, levemente abaixo do sueco, 86%.

9. Quem tem proporcionalmente mais florestas que o Brasil?

A Suécia, que possui 69% da sua área total coberta por florestas. Vale lembrar, porém, que o país é pouco menor que o estado da Bahia. O Brasil tem 62% da sua área coberta por florestas, enquanto a Suíça tem 32%.

10. Onde há quatro idiomas oficiais?

A Suíça, onde são oficiais o alemão (falado por 63% da população), o francês (22,7%), o italiano (8,1%) e o reto-romano (0,5%). Na Suécia apenas o sueco é idioma oficial.

11. Quem tem o custo de vida mais caro?

A Suíça, que ocupa a segunda posição no ranking de países mais caros do mundo de acordo com o site Numbeo. O índice toma como base preços praticados em Nova York na compra de comidas, bebidas, transporte, restaurantes, contas de celular e internet, entre outros itens, mas não leva em conta os aluguéis. O índice da Suíça é 131,39, ou seja, o país é 31,39% mais caro que Nova York. A Suécia, na 14ª posição, tem índice de 83,7, ou seja, é 16,3% mais barata que Nova York. O Brasil aparece em 55º lugar, com índice de 51,33%, o que significa que viver no país custa, em média, metade do que seria em Nova York.

12. Quem tem menos mortes por acidentes em estradas?

A Suécia, que registrou apenas 3 mortes por 100 mil habitantes. Não que a Suíça fique muito atrás, com uma taxa de 3,4 mortes. Já o Brasil tem 22,5 mortes por 100 mil habitantes.

13. Quem tem a internet mais rápida?

A Suécia, com velocidade média de 15,8 MB/s. Na Suíça ela é de 14,9 MB/s, enquanto no Brasil é de apenas 3,4. Os dados são da empresa americana de internet Akamai.