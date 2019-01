Sunset reúne drinks de bartender premiado e música na Mercadoteca

Redação Bem Paraná com assessoria

Boa música e coquetéis especiais se combinam na Glasso Beer & Drinks, na Mercadoteca, neste domingo (27/1), com o Sunset Bombay Sapphire. O evento vai das 14h às 20h, tendo como convidado especial o premiado bartender paulistano Marcello Gaya. Ele já ficou em primeiro lugar em duas competições mundiais da International Bartenders Association (IBA), entre outros títulos. A trilha sonora terá os DJs Alex Soul e Diego Palladino, num set na medida para embalar o evento.

Na carta que Gaya preparou para a Glasso, destaque para variações de Gin Tônica criados com Bombay Sapphire, inspirações caribenhas e drinks "on tap" (servidos em torneira). Os preços dos coquetéis variam de R$ 25 a R$ 32. O evento é aberto ao público, com entrada franca.

Drinks para o verão

Três versões de Gin Tônica encabeçam os drinks especiais do evento. Todas levam o gin premium Bombay Sapphire na receita e custam R$ 28. Gin O´Clock conta ainda com chá de maçã com canela e espuma de frutas vermelhas. Já o Bombay Tonic tem limão siciliano e zimbro, além do destilado. Bombay Garden, por sua vez, traz alecrim e grapefruit.

Igualmente refrescantes, os coquetéis on tap chegam em três versões. O Glasso tem Bombay Sapphire, camomila, suco de maçã e sálvia. Custa R$ 28. Já o Red Spice leva Bacardi Superior, hibisco e gengibre. Fechando o trio servido nas torneiras, está o French Punch, com Grey Goose La Poire, abacaxi e manjericão. Estes dois últimos saem R$ 32.

A carta trará ainda caipirinhas, coquetéis de toque caribenho como Mojito e Strawberry Daiquiri, e Spritzer's - Aperol Spritz entre eles.

Bartender premiado

Marcelo Gaya é um dos bartenders brasileiros de carreira internacional mais sólida. Começou na Inglaterra, onde atuou por quatro anos, e depois já rodou por mais de 35 países. Foi chefe de bar do Sheraton Mofarrej e do Bar des Arts, ambos em São Paulo, onde atendeu celebridades do calibre de Madonna e Mick Jagger.

Gaya já venceu campeonatos da Associação Brasileira de Bartenders em nível estadual e também nacional. Pela Associação Internacional de Bartenders (IBA), ficou empatado em primeiro lugar em dois mundiais, em 2003 e 2013. Atualmente é consultor e embaixador das bebidas premium da Bacardi.

Música para combinar

A trilha sonora fica a cargo dos DJs Alex Soul e Diego Palladino, da agência Leevyn. No comando das caixas de som, eles navegam por estilos como rhythm & blues, soul music e soulful house. A dupla conta com grande experiência em sunsets e outros eventos concorridos em Curitiba e no sudeste do país.

Bombay Sapphire Sunset

DATA E HORÁRIO: Domingo (27/1), das 14h às 20h

LOCAL: Glasso Beer & Drinks - Rua Paulo Gorski, 1309 - Mercadoteca - Mossunguê, Curitiba - PR