Supermercado de Curitiba faz promoção com produtos abaixo de R$ 0,99 e fica lotado

Redação Bem Paraná

Com a promoção de centenas produtos abaixo de R$ 0,99, as lojas do Super Muffato estão lotadas nesta terça (21). Em Curitiba, a promoção acontece em quatro lojas da bandeira: Juvevê (Av. Alberto Folloni, 420); Portão (Rua Eduardo Carlos Pereira, 3605); Tarumã (Av. Victor Ferreira do Amaral, 1088) e Hauer (Rua Marechal Floriano Peixoto, 6400). Já em São José dos Pinhais o Super Muffato fica na Av. XV de Novembro, 2401. As vendas estão limitadas a 12 unidades de cada produto por CPF.

Confira alguns produtos em oferta no outlet:

Refrigerante Fanta ou Sprite: R$ 0,98 cada (lata 269 ml).

Cerveja Conti: R$ 0,98 (lata 269 ml)

Água mineral sem gás Safira: R$ 0,55 cada (garrafa 510 ml)

Água de coco Mais Coco: R$ 0,98 cada (200 ml)

Sabonete hidratante Nívea: R$ 0,98 cada (90g)

Adoçante sacarina Lowçucar líquido: R$0,98 (frasco 100ml)

Açúcar refinado Alto Alegre: R$ 0,98 (pacote 1kg)

Molho de tomate Stella D’oro ou D’Ajuda (sachê 340g) R$ 0,97 cada

Chicle Mentos ou Trident (8g/8,5g): R$ 0,98 cada

Crocantíssimo Pulmann: R$ 0,98 cada (40g)

Biscoito Mousse Zabet (pacote 145 g): R$ 0,98

Gelatina Dr. Oetker: R$ 0,79

Drops Halls (34 g): R$ 0,69 cada

Hambúrguer Misto Perdigão (56 g): R$ 0,58 cada

Iogurte pedaço de frutas Carolina (150g): R$0,98 cada

Leite fermentado Chamyto: R$ 0,65 cada

Apresuntado fatiado Frimesa (a cada 100g): R$ 0,89 cada

Presunto fatiado Frimesa (a cada 100 g): R$ 0,98 cada

Empanado de frango Perdigão (100g): R$ 0,89 cada

Iogurte Grego Batavo (100g): R$ 0,98 cada

Absorvente Always (8 unidades): R$ 0,98 cada

Sabão em barra coco Alpes (150g): R$ 0,98 cada

Sabão em barra Minuano (200g): R$ 0,98 cada

Limpador Multiuso Suprema: R$0,98 cada

Bombom Sonho de Valsa ou Ouro Branco: R$ 0,49 cada

Chocolate Baton Garoto: R$ 0,49

Amaciante Ypê R$ 4,89 cada

Maionese Helmann’s R$ 3,98 cada

Filtro de papel Brigita ou Itamaraty 103: R$ 1,99 cada

Linguiça calabresa Perdigão: R$ 9,98 kg

Queijo muçarela pedaço R$ 16,90 kg

Creme dental fresh Sorriso R$ 1,98 cada

Escova de madeira para roupas Brilhus R$ 1,59

Óleo de soja a partir de R$ 2,39

Pá para lixo Brilhus R$ 1,99