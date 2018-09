Supermercado promove descontos de até 70% em 500 produtos nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Condor realiza nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, a ação “Super Sale 500 Off Condor”, nas 47 lojas da rede, do Paraná e Santa Catarina. Serão oferecidos descontos de até 70% em 500 produtos de todos os setores. Além de economizar, os clientes ainda podem contar com a sorte e concorrer ao carro Renault Kwid 0km, no sorteio que vai acontecer dia 10/10/2018.

Entre as ofertas estão:

Shake Diet Way, 420g, sabores, que está de R$ 25,88 cada por R$ 9,90 cada.

Sabão líquido concentrado Ariel, 400ml, refil, sachê de R$ 8,90 cada por R$ 4,98 cada.

Iogurte com pedaços de frutas Batavo, 100g, sabores de R$ 1,42 cada por R$ 0,95 cada (exceto Condor Ponta Grossa Uvaranas).

Cerveja Antarctica Pilsen, lata, 269ml de R$ 1,69 cada por R$ 1,39 cada.

Shampoo Elseve, 400ml, de R$ 16,04 cada por R$ 11,20 cada.

Televisor Sony KDL-40W655D, 40”-LED – Smart Tv – Conversor Digital Integrado de R$ 1.999,00 estará por R$ 1.695,00 e pode ser parcelado em até 15x sem juros no Cartão Condor. Os produtos de eletro estão disponíveis em todos os Hipermercados Condor de Curitiba e região metropolitana, Paranaguá, Ponta Grossa, Castro, Londrina, Maringá, Apucarana e Joinville Itaum e também nos supermercados Condor de Almirante Tamandaré, Cajuru, Campo Comprido, Fazenda Rio Grande, Lapa e Umbará.

Como participar do sorteio

A promoção dos sorteios dos carros continua sendo válida para compras realizadas até 28/09/18. Mas o período de cadastro dos códigos alfanuméricos no site www.promocoescondor.com.br/liquidaturbo foi prorrogado até o dia 09/10/2018, com sorteio adiado para o dia 10/10/2018.

Para concorrer ao carro Renault Kwid 0 km, a cada R$ 90,00 em compras (exceto bebidas alcoólicas, produtos de tabacaria e cigarros) em qualquer loja Condor, será emitido automaticamente no cupom fiscal de compra um código alfanumérico de dez dígitos, que deverá ser cadastrado no site da promoção junto com os dados do cliente. Para clientes que efetuarem a compra com o cartão Condor, serão impressos códigos em dobro.

Após a finalização do cadastro no site, para cada código alfanumérico será emitido um número da sorte para participar dos sorteios. Clientes cadastrados no Clube Condor ganham números da sorte em dobro.

O valor das compras não é cumulativo. Ou seja, só serão consideradas as compras de um único cupom fiscal.

Clube Condor

A participação no clube é gratuita e, para aderir, basta realizar um cadastro em qualquer uma das 47 lojas do Paraná e Santa Catarina, no totem localizado na entrada da área de vendas ou nos estandes de atendimento dos Cartões Condor. A adesão também pode ser feita pelo site www.clubecondor.com.