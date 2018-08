Superprodução “Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo” confirma sessões em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Maior espetáculo já produzido nos estúdios da Mauricio de Sousa Produções, Circo da Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo já tem data para estrear na capital paranaense: dias 1 e 2 de setembro, no Teatro Positivo Grande Auditório. As vendas já estão abertas por meio dos sites www.circoturmadamonica.com.br e Disk Ingressos e na bilheteria do teatro.

Sucesso de público e crítica após curtíssima temporada no Teatro Opus, em São Paulo, o espetáculo tem supervisão geral de Mauricio de Sousa e participação mais que especial do eterno trapalhão Dedé Santana como mestre de cerimônia, além de Rodrigo Robleño, reconhecido internacionalmente por seu trabalho no espetáculo Varekai do Circo Du Soleil. O Circo da Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo encantou e surpreendeu o público em São Paulo pela sua grandiosidade e interação com a plateia, que contou com a presença de celebridades como Ana Hickmann, Thais Ferzosa, Thais Pacholek, Giovanna Grigio, Mariana Godoy, Danny Pink, Marília Gabriela, Otavio Mesquita e o jornalista Thiago Scheuer.

Quem está à frente como produtor e diretor geral é Mauro Sousa, que lidera a Mauricio de Sousa Ao Vivo, responsável por transformar as histórias em quadrinhos em experiências lúdicas, educativas e culturais. “É uma honra e uma grande responsabilidade trocar experiências e dirigir pessoas como Dedé Santana e Rodrigo Robleño, além de um brilhante time de elenco e bailarinos. Recebemos na primeira temporada em São Paulo mais de 12 mil pessoas e isso significa que o espetáculo está cumprindo o seu papel de entreter e emocionar, que são características intrínsecas da Turma da Mônica. Esperamos que os curitibanos também se emocionem e curtam muito esta superprodução”, afirma Mauro Sousa.

“Temos muito orgulho em apoiar essa produção genuinamente brasileira, que circulará por tantas cidades do país. O musical é um programa voltado a toda família, uma excelente oportunidade para os pais levarem os filhos para conhecer o resultado dessa parceria tão especial entre Mauricio de Sousa e Dedé Santana, que transcende gerações”, diz Ângela Beatriz de Assis, Diretora Comercial e de Marketing da Brasilprev, empresa patrocinadora do espetáculo.

O Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev e tem como realização a Mauricio de Sousa AO VIVO e a Opus Promoções. Com duração de 1h20 e 15 minutos intervalo, a classificação é livre, recomendada para maiores de 3 anos.

Serviço:

Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo

Data: 1 e 2 de setembro

Horários: 16h

Local: Teatro Positivo Grande Auditório

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido

Site do teatro: http://www.espacospositivo.com.br/teatro-positivo/

Realização: Mauricio de Sousa AO VIVO

Acesso para portadores de necessidades especiais: sim

Capacidade Total: 2.400 lugares

INGRESSOS:

Plateia Premium (Central) R$ 120,00

Plateia Baixa Lateral R$ 100,00

Plateia Alta Central R$ 80,00

Plateia Alta Lateral R$ 75,00

* Todos os setores terão acréscimo de R$ 10 em função da taxa de conveniência da Disk Ingressos

Classificação Indicativa: livre.

Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis.



CANAIS OFICIAIS DE VENDAS:

Loja Disk Ingressos Shopping Palladium

Horário: Segunda a sexta, das 11h às 23h

Sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 14h às 20h

Loja Shopping São José

Segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 20h.

Quiosque Shopping Estação

Horário: Segunda à sábado de 10h a 22h

Domingo, das 14h às 20h

Quiosque Shopping Mueller

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo de 14h a 20h

Call Center Disk Ingressos "receba em casa"

(41) 3315-0808

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 21h

Domingo, de 9h30 às 18h

Bilheteria do Teatro Positivo Grande Auditório

Horário: Segunda-feira à sexta-feira: 11h às 15h / 16h às 20h

Sábado: 17h às 21h

Domingo: a bilheteria abrirá duas horas antes do espetáculo ter início.

Dia de espetáculo (segunda a sábado): a bilheteria ficará aberta até o início do espetáculo. Telefone: (41) 3317-3283

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo.

*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais no Paraná:

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

- PROFESSOR do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento.

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

- PORTADOR DE CÂNCER, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015, publicado no Diário Oficial nº. 9388 de 9 de Fevereiro de 2015.

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano.

****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso.

ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.