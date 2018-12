Surfista havaiano briga com brasileiro e é suspenso de etapa do Mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última etapa do Mundial de Surfe ainda não começou, mas dois surfistas já se envolveram em uma grande confusão. O brasileiro Michael Rodrigues e o havaiano Tanner Hendrickson trocaram socos na tarde da última terça-feira (11), em Oahu, no Havaí. A briga aconteceu durante uma entrevista de Rodrigues para o canal "OFF" e rendeu uma suspensão ao havaiano.

As imagens do canal "OFF" mostram Rodrigues e outros brasileiros conversando na praia sobre o que parecia ser uma confusão que tinha acontecido no Rio de Janeiro. "Ele não para, é por isso que ele briga. Brigou com a galera lá do Rio, falou mal dos fundos do Rio, a galera ficou bolada. A galera não entende que o moleque não para", disse uma pessoa não identificada no vídeo sobre Rodrigues.

Ao subir a escada da saída da praia, Rodrigues encontrou Hendrickson. O havaiano deu um tapa no pote de açaí que o brasileiro comia e iniciou a confusão. Os dois começaram a trocar socos, enquanto os demais assistiam.

Em entrevista à revista "Stab", Hendrickson disse ter havido uma confusão anterior envolvendo os dois. Segundo ele, Michael Rodrigues deu uma ombrada nele assim que chegou na praia. Os dois já tinham se desentendido em outra etapa nos Estados Unidos.

"Ele esbarrou em mim e eu fiquei tipo: 'você está brincando comigo, brasileiro?'. Eu fiquei como 'se você olhar para mim ou dizer qualquer coisa de novo... eu tentei resolver isso com você antes e tudo que você me diz é f...-se. Então, dá próxima vez que você me olhar de maneira errada ou disser algo estúpido, nós vamos resolver isso", relatou Hendrickson sobre um suposto diálogo anterior com Rodrigues.

Hendrickson disse acreditar que a confusão foi premeditada por Rodrigues. Na visão do havaiano, os brasileiros estavam falando dele na praia e subiram filmando sabendo que encontrariam ele. O vídeo do canal "OFF", porém, não mostra em nenhum momento Rodrigues ou algum dos brasileiros citando o nome de Hendrickson.

"Essa é o único motivo que encontro para eles estarem filmando quando subiram a escada. Quer dizer, não tinha nada de interessante nisso. Eles sabiam que algo iria acontecer. É por isso que estou irritado. Não quero me envolver em mais problemas. Só quero que isso termine", completou Hendrickson.

Por causa da confusão, a Liga Mundial de Surfe anunciou a suspensão provisória de Tanner Hendrickson de todas as competições "até que a investigação sobre o incidente seja concluída". A organização tirou o havaiano da disputa de Pipeline, a última do Mundial de Surfe.