Suspeito de roubo fica entalado por mais de 36 h em shopping no litoral de SP

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de assaltar uma loja de eletrônicos num shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo, ficou entalado no duto de ventilação, onde permanece a mais de 36 horas.

Bombeiros e policiais militares estão tentando localizá-lo e retirá-lo do local desde a noite de quarta-feira (16), sem sucesso.

Ainda não se sabe como o homem conseguiu entrar na tubulação. Segundo a assessoria do Brisamar Shopping, ele tentou roubar smartphones de uma loja de telefonia.

Um bombeiro já tentou entrar no duto para retirá-lo do local, mas acabou saindo depois de passar mal com o calor. Os bombeiros e policiais ainda não conseguiram localizá-lo.

O Brisamar Shopping permanece em funcionamento normal.