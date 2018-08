Suspeito é detido na Espanha por crime cometido na Holanda há 20 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suspeito do assassinato de Nicky Verstappen, crime que abalou a Holanda há 20 anos, foi posto à disposição da Justiça espanhola nesta segunda-feira (27), após ser detido perto de Barcelona, informaram fontes judiciais.

"O detido foi conduzido para o tribunal de Granollers [nordeste de Barcelona] pela polícia nacional", disse uma porta-voz das autoridades judiciais na Catalunha.

Nesse tribunal, o suspeito será interrogado por videoconferência pelos juízes da Audiência Nacional, um alto tribunal em Madri encarregado dos processos de extradição, acrescentou.

Joseph Brech, um holandês de 55 anos, foi detido em uma zona montanhosa perto de Castellterçol, um pequeno município a 50 quilômetros de Barcelona, "quando saiu para cortar lenha", indicou a polícia espanhola em um comunicado divulgado nesta segunda.

Sua detenção foi anunciada no domingo à noite pela polícia holandesa, que informou que amostras do DNA de Brech eram compatíveis com as retiradas das roupas do menino.

Nicky Verstappen, de 11 anos, desapareceu na madrugada de 10 de agosto de 1998, em um acampamento de verão na província de Limbourg, ao sul da Holanda.

Este acampamento, no qual o suspeito trabalhava como monitor, funcionava na reserva natural de Brunssummerheide, perto da fronteira com a Alemanha.

O corpo do menino, com sinais de ter sofrido agressão sexual antes de ser assassinado, foi descoberto na tarde do dia seguinte, em um pinhal perto do acampamento.