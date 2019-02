Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-ministro do governo Michel Temer, Antonio Imbassahy (PSDB-BA) abordou com bom humor, nesta sexta-feira (1º), o favoritismo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), candidato à reeleição para o comando da Casa.

"Esta sobrando voto?", perguntou Imbassahy a Maia no plenário, após a sessão que deu posse aos 513 deputados na nova legislatura. Maia sorriu, mas negou com a cabeça a constatação do colega.

"Vai dar e vai dar com folga", completou Imbassahy que, durante o governo Temer, era o responsável pela articulação política entre Planalto e Congresso.

Apesar da cena em público, Maia espera ter cerca de 270 votos e vencer a disputa ainda no primeiro turno. O democrata conseguiu costurar acordo com partidos da direita e da esquerda e tem pelo menos 16 siglas em seu arco de apoio.