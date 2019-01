Tati Minerato troca Bahia por desfile como musa da Unidos de Vila Isabel ao lado de Sabrina Sato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não será dessa vez que a modelo Tatiana Minerato vai conhecer o Carnaval da Bahia. A ex-rainha da Gaviões da Fiel decidiu aceitar o convite para ser musa da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel em vez de ir para Salvador.

Expulsa da agremiação de São Paulo após desentendimento com a imperatriz, Renata Teruel, no Carnaval 2018, Tati Minerato queria se afastar dos desfiles e curtir um pouco o Carnaval de Salvador. "A ideia era passar na Bahia. Não conheço o Carnaval da Bahia. Todos falam bem do Carnaval de Salvador", disse a modelo, em entrevista ao F5 no final do ano.

No final da tarde desta quinta (10), Tati Minerato anunciou seu retorno à passarela do samba, dessa vez no Rio de Janeiro. Ela será musa da Unidos de Vila Isabel, segunda escola a desfilar no Carnaval carioca no dia 4 de março.

"Que honra! Só tenho a agradecer por essa nova chance e oportunidade! Agradecer o carinho dessa comunidade que me recebeu de braços abertos! Meu coração agora bate azul e branco!", escreveu Tati, em seu perfil no Instagram. À noite, ela participou de ensaio de rua da escola no Rio.

A modelo desfilará ao lado da apresentadora da Record, Sabrina Sato, que é rainha da Unidos de Vila Isabel. Em setembro, durante a gravidez, Sabrina foi escolhida rainha de bateria da Gaviões da Fiel, que levará à avenida uma reedição do enredo de 1994, "A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente". Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo acontecerão nos dias 1º e 2 de março.

Tati Minerato já havia mencionado o desejo de conhecer o Carnaval do Rio. A irmã da modelo e ex-A Fazenda, Ana Paula Minerato, que desfilava pela Gaviões da Fiel, também entregou seu cargo de musa à agremiação de São Paulo. Ela, no entanto, ainda não se manifestou se desfilará em alguma escola no Rio ou se irá apenas acompanhar os desfiles na Marquês de Sapucaí. As duas ficaram por cerca de dez anos na Gaviões.