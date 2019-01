Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um taxista do interior do Rio Grande do Sul por tráfico de drogas no início da manhã desta quinta-feira (17) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná. O taxista, de 50 anos de idade, transportava 27,2 quilos de maconha em compartimentos ocultos nas quatro portas de seu veículo, um Volkswagen Voyage.

Veja a matéria completa no Blog Plantão de Polícia