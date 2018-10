Taxistas paraguaios protestam contra aplicativos de transporte na Ponte de Amizade

Da Redação Bem Paraná com assessoria PRF

Taxistas paraguaios fizeram, na manhã desta quarta-feira (24), um bloqueio na parte paraguaia da Ponte da Amizade. Houve interdição da passagem de veículos em alguns momentos. Os manifestantes são contrários aos aplicativos de transporte. Os manifestantes alternam períodos de interdição com abertura temporária do fluxo. O protesto terminou no começo da tarde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve formação de fila no lado brasileiro da ponte.