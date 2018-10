TCE-PR analisa qualidade do asfalto de programas do DER que têm custo de R$ 2 bilhões

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) deu início nesta semana à coleta de amostras de pavimentação asfáltica em dez trechos de rodovias estaduais não pedagiadas, nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, cuja manutenção está a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), por meio de programa que envolve cerca de R$ 2 bilhões.

Técnicos da Quarta Inspetoria de Controle Externo (4ª ICE) do TCE-PR, responsável pela fiscalização do subprograma Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado do Pavimento (Cremep), que integra o Programa Estadual de Recuperação e Conservação de Estradas Pavimentadas (Perc) do DER-PR, auditam seis contratos no valor de R$ 848 milhões.

Durante a primeira fase da auditoria foram identificadas possíveis irregularidades, como falhas nos projetos básicos, na fiscalização dos contratos e na execução dos serviços, as quais afetam a qualidade do pavimento.

Já nesta segunda fase, que se estende até o mês de dezembro, estão sendo extraídos, com o uso de sondas rotativas, corpos de prova de trechos de rodovias, que serão submetidos a testes quantitativos e qualitativos - avaliação laboratorial dos controles tecnológicos.

Além disso, segundo os auditores da 4ª ICE, haverá medição do desempenho do pavimento, por meio do levantamento do Índice de Irregularidade Longitudinal, e levantamento deflectométrico, por meio do falling weight deflectometer (FWD).

Ensaios

Ao todo serão realizados 400 ensaios com o material coletado em quatro campanhas de campo. Também haverá o levantamento dos indicadores de desempenho do pavimento em relação a 400 quilômetros de pista, com uma taxa de amostragem de cerca de 25%.

Até sexta-feira (26), os procedimentos estão sendo realizados nas cidades e trechos da região de Francisco Beltrão e Cascavel.

Os auditores contam com a participação de uma empresa técnica especializada, que foi contratada pelo TCE-PR para apoiar os trabalhos de campo.

Além dos representantes do DER-PR e das empresas de consultoria contratadas pelo órgão, as empreiteiras responsáveis pela execução dos serviços do programa acompanham os procedimentos.