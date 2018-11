Teatro Cleon Jaques recebe o ‘Desmistifique sua Dança’

Da redação

Entre esta quarta-feira (3) e domingo (7), o Teatro Cleon Jacques, em Curitiba, recebe o “Desmistifique sua dança”, que vai reunir artistas e pesquisadores da dança de rua para vivenciarem, em produção e reflexão, as danças urbanas e suas realidades e emergências. Idealizado pela coreógrafa e pesquisadora Marila Velloso, o projeto inédito propõe uma reflexão, por meio de workshops, apresentações e bate-papos, sobre a cultura urbana e, sobretudo, a discussão sobre a marginalização de danças que têm em comum origens negras.

Para tremer o solo curitibano, o projeto traz a Curitiba, de modo presencial e inédito, representantes da Dança do Passinho e do Funk Carioca representados pelo grupo Imperadores da Dança e o artista e pesquisador, Hugo Oliveira. Ao mesmo tempo, continua com estudos das confluências entre as danças, refinando o olhar para o tango, as danças negras, breaking, o house, o DesignDança e o Nativo Urbano.