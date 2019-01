Teatro da Caixa tem apresentações de MPB na hora do almoço

SMCS

O horário do almoço também é tempo de muito show na Oficina de Música de Curitiba. Além dos espetáculos em igrejas, o Teatro da Caixa recebe uma grande programação de MPB, sempre às 12h30, até 26 de janeiro. As apresentações custam R$ 30 e R$ 15 e os ingressos são vendidos no local.

Na sexta-feira (18/1), Estrela Leminski e Téo Ruiz abriram a agenda do Teatro da Caixa. Com músicas próprias e importantes referências a Waltel Branco, maestro falecido em novembro de 2018, a dupla relembrou canções de seus dois últimos álbuns, Leminscanções e Tudo que Não Quero Falar Sobre Amor.

“É muito bom ver o Waltel conquistando seu lugar na cidade”, disse Estrela, comentando sobre as homenagens que o compositor tem recebido na Oficina de Música. “É um misto de sentimentos, parece que aquela ausência fica mais presente. Quero acreditar que o Waltel vai ser conhecido mundialmente, ele é um cara fundamental para a história da música brasileira”, afirmou.

Téo Ruiz lembrou dos cursos pelos quais passou na Oficina de Música, incluindo o que fez com Estrela quando ainda nem se conheciam. “A Oficina tem isso, mas além da qualidade dos cursos, as trocas com músicos no Circuito Off e fora das aulas é o que faz a gente participar todos os anos”, explicou.

Público

A aluna de síntese modular analógica da Oficina de Música, Juliana Batista, assistiu ao show. “Vim aperfeiçoar meus conhecimentos em música, principalmente para o doutorado, mas a programação cultural da Oficina é muito boa, desde a primeira vez que vim acompanho.”

O engenheiro ambiental José Joaquim Crachinksi conseguiu assistir ao show por causa do horário. “Aproveitei muito bem minha hora do almoço. A gente não consegue ir a todos os eventos da Oficina de Música, mas sempre que sobra um tempinho eu assisto”, afirmou.

PRÓXIMOS SHOWS DO CAIXA CULTURAL

Local: Teatro da Caixa (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro)

Horário: 12h30

Ingressos: R$30 e meia-entrada R$15

Venda diretamente na bilheteria do espaço

Dia 21, segunda-feira

Meo – Bruna Lucchesi (voz) e Vinícius Bastos (piano)

Dia 22, terça-feira

Fragmentos de Guerra – Releitura do Rosa Armorial para a obra de Guerra-Peixe

Dia 23, quarta-feira

Trio Julio – Espetáculo Minha Felicidade

Dia 24, quinta-feira

Cida Airam – Pré-lançamento do CD Nós

Dia 25, sexta-feira

Choro pra Cinco – Show de lançamento do CD Caminho dos Ventos

Dia 26, sábado

Karina Souza, Marcos Souza e convidados – Espetáculo Chico Mário em Todo Canto