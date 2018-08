Teatro da Praça receberá 'Tributo Elvis Presley Forever' no dia 18 de agosto

Ascom/Araucária

Na noite do dia 18 de agosto (sábado), o Teatro da Praça, em Araucária, receberá o espetáculo musical “Tributo Elvis Presley Forever”. A apresentação terá início às 20 horas e tem classificação livre. O tributo a Elvis é realizado por Jessé Alves (Elvis Presley cover) e duração de aproximadamente 90 minutos. Os ingressos já estão à venda.

A venda antecipada está ocorrendo na sede da APMI (Rua Alfredo Parodi, nº 427, Centro. Telefone: 3642-1681). Valor do ingresso: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia-entrada) / R$ 20 + 1 kg de alimento ou 1 litro de leite (promocional). No dia do evento, haverá venda de ingressos na bilheteria do Teatro da Praça (se ainda houver disponível), uma hora antes do início do espetáculo.