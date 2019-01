Teatro de bonecos e números circenses estão na programação da semana do Shopping Estação

Redação Bem Paraná, com assessoria

Mais uma semana com apresentações culturais tem início no Shopping Estação. A diversão e encantamento ficam por conta das programações do Teatro de Boneco Dr. Botica e do Faz de Conta.

Promovido pelo Instituto Boticário, o Teatro de Bonecos Dr. Botica (piso L1) apresenta A Menina do Mundo da Lua. Com produção da Substrato Cênico Produções Artísticas, o espetáculo conta a história de uma menina que olha para o mundo de um jeito muito especial. No mundo dela, a imaginação ganha asas e tudo é possível.

As apresentações acontecem nos dias 24, 25, 26 e 27 de janeiro, às 13h, 15h e 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos).

Já no Espaço Faz de Conta (piso L1), no sábado (26), às 16h, o público assiste à peça Acredite, com Mariana Prado e Taque Tique Tá. O espetáculo de circo e música traz números cômicos e interativos, com tecido acrobático, equilíbrio em garrafas de vidro, dança, bola de contato, malabarismo, percussão corporal, piano e gaita. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Teatro de Bonecos Dr. Botica

A Menina do Mundo da Lua

Quando: quinta-feira (24) a domingo (27)

Horário: 13h, 15h e 17h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos)

Onde: Teatro de Bonecos Dr. Botica, piso L1

www.teatrodebonecosdrbotica.com.br

Faz de Conta

Acredite

Quando: sábado (26)

Horário: 16h

Quanto: gratuito

Onde: Espaço Faz de Conta, piso L1

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao