Teatro Guaíra prepara programação especial de fim de ano

O Centro Cultural Teatro Guaíra apresenta uma programação especial de fim de ano, com cinco espetáculos que envolvem dança, música e teatro. Entre as atrações há a estreia do Teatro de Comédia do Paraná, que em 2018 encena a peça Papéis de Maria Dias, e um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná com a trilha sonora dos filmes Star Wars e ET. Haverá ainda a reapresentação do balé O Lago dos Cisnes - sucesso de público no primeiro semestre com seis sessões lotadas antecipadamente e público de 13 mil espectadores -, e uma montagem da Escola de Dança Teatro Guaíra. Para encerrar a programação, a G2 Cia. de Dança traz ao palco do Guairinha o aclamado La Cena, apresentado em mais de 20 cidades do interior do Paraná.



Para Mônica Rischbieter, diretora do Centro Cultural Teatro Guaíra, essa programação especial é a celebração de um novo ciclo do CCTG, que começou com a criação do PalcoParaná, serviço social autônomo, e contratação de novos bailarinos e músicos após seleção pública. “O Teatro Guaíra é um dos espaços culturais mais frequentados pelo curitibano, essa é a nossa forma de agradecer o carinho da cidade”. Em julho desse ano a pesquisa Cultura nas Capitais apontou o Guaíra, a Biblioteca Pública e o Museu Oscar Niemeyer como os três principais pontos da cidade. 60% dos entrevistados já frequentaram o teatro e 98% o conhecem.

Atrações



Noite Estrelada

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta dia 18 de novembro um concerto especial com as trilhas sonoras dos filmes Star Wars e ET. Será tocada também a obra sinfônica Os Planetas, de Gustav Holst.

As músicas de Star Wars e ET foram compostas por John Williams, um dos maiores compositores da atualidade e vencedor de cinco estatuetas do Oscar. Os fãs de Luke Skywalker poderão acompanhar todas as músicas do filme, como a marcha dos Sith e os temas da Princesa Leia e Han Solo.



Serviço

Noite Estrelada – Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná

Dia 18 de novembro, às 10h30

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Estreia do Teatro de Comédia do Paraná (TCP) 2018

A montagem de 2018 do TCP traz para o palco do Guaíra a peça Papéis de Maria Dias, que estreia dia 23 de novembro, com direção de Letícia Guimarães e Carolina Meinerz. A tragicomédia faz um confronto entre a vida de cinco mulheres simples e cinco homens consagrados, discutindo temas como grandiosidade, criação e os dramas da existência comum. O texto é uma obra inédita da escritora curitibana Luci Collin, vencedora do prêmio Jabuti.

O Teatro de Comédia do Paraná (TCP) foi reativado em 2016 e desde então já foram apresentadas as peças O Homem Desconfortável, de Edson Bueno, e Hoje é Dia de Rock, de José Vicente, com direção de Gabriel Villela. Foi criado em 1963 com a finalidade de orientar e coordenar as atividades teatrais do CCTG e revelou grandes nomes do teatro paranaense.

Serviço

Papéis de Maria Dias

De 23 de novembro a 9 de dezembro. Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 19h

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 20 (vinte reais)

Gala EDTG

A Escola de Dança Teatro Guaíra faz apresentações entre os dias 23 e 25 de novembro. A ideia é mostrar a jornada de um estudante de balé: todos os alunos da escola participam do espetáculo, apresentando a evolução nos níveis de aprendizado.

Nos dias 22 e 23 de novembro haverá apresentações para estudantes de escolas públicas. A EDTG foi fundada em 1956 e atualmente tem 110 alunos em duas modalidades de cursos, juvenil e Formação do Artista Bailarino.



Serviço

Gala EDTG

De 23 a 25 de novembro. Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 18h

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (vinte reais)

O Lago dos Cisnes

Entre os dias 7 e 9 de dezembro o Balé Teatro Guaíra faz uma nova temporada de O Lago dos Cisnes. No palco, o público assistirá a performance de 23 bailarinos, com participação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Inspirada no folclore russo e germânico, a montagem conta, com linguagem contemporânea, a história de amor entre o príncipe Siegfried e Odette, transformada em cisne por um bruxo.

O espetáculo foi encenado no primeiro semestre de 2018 e se tornou um dos maiores sucessos da história do BTG, que em 2019 completa 50 anos.

Obra musical composta por Tchaikovsky em 1876, O Lago dos Cisnes foi encenado pela primeira vez no ano seguinte. A versão paranaense tem direção do aclamado coreógrafo Luiz Fernando Bongiovanni.

Serviço

O Lago dos Cisnes

De 7 a 9 de dezembro. Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 18h

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Classificação: 07 anos

Ingressos: R$ 20 (vinte reais)

La Cena

Para fechar o ano, a G2 Cia. de Dança apresenta o espetáculo La Cena, com direção de Cleide Piasecki. A montagem conta a história de um grupo de empregados contratados para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum na preparação da festa de fim de ano. Após alguns incidentes no local de trabalho, todos mergulham em um sono profundo o que desperta os desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos.

A companhia levou La Cena para 20 cidades no interior do estado, ação parte de um projeto de descentralização e democratização do acesso à cultura.

Serviço

La Cena

De 14 a 16 de dezembro. Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 18h

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha

Classificação: livre

Ingressos: R$ 20 (vinte reais)