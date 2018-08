Teatro Positivo traz música erudita a Curitiba para comemorar os seus dez anos

Redação Bem Paraná com assessoria

Para marcar os 10 anos do Teatro Positivo, o Grupo Positivo reforça o seu posicionamento enquanto incentivador da cultura e da arte no Paraná e estabelece como principal viés da sua área cultural o incentivo à música Erudita. A partir deste segundo semestre, o Teatro Positivo apresenta um calendário anual de atrações voltadas à música clássica e erudita, integralmente patrocinado pelo Grupo Positivo. Em 2018, já estão confirmados três espetáculos: Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin, com a Orquestra Sinfônica do Paraná (25 e 26 de setembro); Concerto de piano com Yuja Wang (6 de outubro); e Orquestra de Câmara de Viena, com Stefan Vladar na regência e piano (5 de novembro).

O Teatro Positivo foi inaugurado em 29 de março de 2008, dia da comemoração do aniversário de 315 anos da capital paranaense, com um espetáculo especial do tenor espanhol Josep Carreras. De acordo com o vice-presidente do Grupo Positivo, Lucas Guimarães, o espaço foi construído como um legado cultural para Curitiba. " O teatro foi fruto de um investimento de R$ 41,200 milhões, pois queríamos fomentar a cultura na cidade por meio de um local com infraestrutura de excelência. Hoje, esse valor somente é revertido para o Grupo por meio da satisfação que temos em proporcionar ainda mais arte e cultura para o Paraná", ressalta Guimarães, referindo-se ao fato de que todos os shows e espetáculos que são apresentados no Teatro Positivo, produzidos por produtoras, têm seu lucro revertido para as mesmas, pois o teatro tem receita apenas proveniente da locação do espaço. São 10 anos de incentivo à cultura, mais de 1.200 espetáculos e mais de 2,8 milhões de pessoas que já prestigiaram eventos culturais no Teatro Positivo.

Sobre o Teatro

Com 2.400 lugares, o Teatro Positivo é o maior teatro do Paraná e um dos maiores do Brasil. Suas instalações e equipamentos permitem receber todos os tipos de eventos, desde grandes espetáculos de música, dança e teatro, até formaturas, congressos e convenções. Segundo Marcelo Franco, diretor executivo do teatro desde sua inauguração, o pacote de serviços e as vantagens estratégicas de produção no espaço são o diferencial. “Oferecemos uma infraestrutura cênica completa, com telões e equipamentos de som já instalados, flexibilidade de horários e uma doca anexa ao palco, que facilita muito a montagem dos espetáculos. Os produtores percebem a diferença e priorizam o Teatro Positivo por isso”, explica. Entre as principais características, pode-se destacar as coxias amplas, varas móveis, cabines de som, luz, projeção e tradução. Além disso, os técnicos operadores conseguem acessar com segurança e facilidade duas passarelas embutidas no forro que abrigam os equipamentos de som e de luz.

Todas as vantagens fizeram com que, nesses 10 anos, centenas de artistas renomados e eventos de grande porte passassem pelo Teatro Positivo. O diretor destaca nomes como Roberto Carlos, Ringo Starr, Billy Paul, Lionel Rich e espetáculos do Circo Nacional da China, Disney, entre outros. Para total utilização do espaço, são recebidos ainda congressos e convenções, são exemplos: o Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, a Conferência Internacional de Promoção à Saúde e a Conferência Nacional dos Advogados (OAB). “Temos uma média de ocupação de 200 dias por ano. São 80 espetáculos em média e complementamos o restante com congressos e eventos. Em termos de Brasil, é um dos teatros que mais tem ocupação durante o ano”, destaca Franco. Com projeto do arquiteto Manoel Coelho, o Teatro Positivo foi inspirado no Teatro Grego Epidaurus, do século IV a.C., e é mundialmente conhecido por oferecer aos espectadores visão e audição perfeitas em qualquer lugar da plateia. A estrutura do Teatro destaca-se, no campus da Universidade Positivo, pelo porte e composição que relaciona três volumes curvos.

Sobre o Grupo Positivo

O Positivo nasceu em 1972, a partir da ideia um grupo de professores visionários que criaram um curso pré-vestibular inovador. Hoje, a marca Positivo consolidou sua liderança em todas as áreas em que atua (Ensino, Soluções Educacionais, Cultura, Tecnologia e Gráfica), graças à qualidade de seus serviços e produtos. Na área de Ensino, o Grupo atua desde a Educação Infantil até o Ensino Superior - Graduação (Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia), Especialização, Mestrado e Doutorado, contando com aproximadamente 52 mil alunos em escolas próprias. De acordo com o ranking da Revista Amanhã, o Grupo Positivo é a maior empresa do setor de educação do Sul do país, com receita líquida próxima de R$ 1 bilhão e cerca de 8 mil colaboradores. Mais de 1 milhão de alunos utilizam os sistemas de ensino da Editora Positivo, em escolas públicas e particulares, no Brasil e no Japão. Escolas de mais de 40 países utilizam soluções desenvolvidas pela divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Tecnologia. A Posigraf, uma das maiores gráficas da América Latina, imprime e distribui mais de 10 milhões de livros por ano. Na área cultural, conta com sete espaços destinados a eventos e exposições (Expo Renault Barigui, Teatro Positivo - Pequeno Auditório, Teatro Positivo - Grande Auditório, Expo Unimed Curitiba, Estação Eventos e Laboratório de Inovações Gastronômicas). O Grupo Positivo conta ainda com o Instituto Positivo, que tem foco em Investimento Social por meio de ações voltadas para a melhoria da educação pública e, atualmente, beneficia 32 mil alunos da rede pública de ensino.