Tebet vai enfrentar Renan em disputa interna por presidência do Senado

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A líder do MDB no Senado, Simone Tebet (MS), anunciou nesta segunda-feira (21) que vai disputar com Renan Calheiros (MDB-AL) a indicação do partido sobre quem vai concorrer à presidência da Casa.

Tebet vinha se manifestando mais timidamente nos bastidores, mas foi pressionada a assumir sua candidatura. Já em Brasília, tem recebido senadores durante o recesso.

"Devemos absorver o recado das urnas, que clamou por renovação na política e, consequentemente, no Senado", disse a senadora, que comunicou sua decisão ao presidente nacional do MDB, Romero Jucá.

A bancada emedebista se reúne em 29 de janeiro para definir qual será o nome do partido. A eleição acontece em 1º de fevereiro.

Até o momento, o nome mais forte do MDB é o do senador Renan Calheiros, que, embora não admita estar na disputa, tem se movimentado para chegar à presidência da Casa pela quinta vez.

Pesa contra Renan a pressão de setores da sociedade que o criticam por considerá-lo "velha política" e por causa das denúncias de corrupção que pesam contra ele.

O alagoano já foi alvo de 18 inquéritos no STF e é personagem recorrente em delações da Operação Lava Jato. Nove casos foram arquivados.

O presidente Jair Bolsonaro defende que o Palácio do Planalto não abrace publicamente nenhuma candidatura à presidência da Câmara e do Senado.

Na Câmara, o PSL, partido de Bolsonaro, já declarou apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ). No Senado, a sigla lançou a candidatura de Major Olímpio (PSL-SP), embora os governistas nutram grande simpatia por Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Alcolumbre é próximo ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas tem contra si o fato de que dificilmente os parlamentares aceitariam as duas Casa sob comando do DEM.

Além disso, o próprio Jair Bolsonaro jogou luz sobre o nome de Fernando Collor (PTC-AL) ao perguntar em um bilhete destinado a Maia se o ex-presidente da República era mesmo candidato.

Nesta terça-feira (22), Renan desembarca em Brasília para retomar as conversas pessoalmente e afirma que, no fim do mês, vai procurar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para um novo encontro.

Tanto Renan como Tebet já disseram que não têm interesse na liderança do partido no Senado, caso não disputem a presidência da Casa.

O senador alagoano disse que um "novo Renan" irá assumir em fevereiro. Questionado sobre algumas pautas, especificamente a reforma previdenciária e a pauta de costumes, como o estabelecimento de novas regras para o porte de armas, o senador saiu pela tangente, disse que o "velho Renan", que está terminando este mandato, não pode falar pelo que assume no próximo mês.

"O velho senador acha que dá para fazer muita coisa, mas não posso esvaziar a expectativa da posse do novo senador, ele que vai dizer o que vai poder fazer", afirmou.

Indagado se o novo e o velho Renan poderiam ser antagônicos, deixou em aberto. "Quem sabe? Você nunca pode pré-dizer o que vai acontecer. O importante é que eles conversem e que o novo senador leve também em consideração o papel do velho senador, que foi relevante na política nacional."