Técnico do Paraná Clube reclama da arbitragem e elogia time

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Dado Cavalcanti, elogiou alguns aspectos do desempenho da equipe, apesar da derrota para o Operário, nesse domingo (dia 20), na Vila Capanema. Na entrevista coletiva pós-jogo, ainda no estádio, ele também reclamou da arbitragem pela expulsão do zagueiro Eduardo Bauermann, aos 41 minutos do primeiro tempo. “Foi excesso de rigor. Um amarelo estava de bom tamanho no lance”, declarou.

Sobre o jogo, elogiou o Operário. “É uma equipe qualificada, que joga junto há muito tempo. Existe diferença grande em relação a treinamento entre os times. Mas isso não vem ao acaso em relação à disputa, em relação a competição. Isso é merito deles”, analisou. “Enfrentamos um adversário forte, do ponto de vista físico e técnico. Um jogo num campo pesado, com 18 dias de treinamento. Foi um teste muito difícil. Perdemos um homem ainda no primeiro tempo. Vejo virtudes na nossa equipe. Vejo que a nossa equipe se comportou bem taticamente”, declarou.

“No primeiro tempo, não criamos nada, mas eles também não criaram. O desequilíbrio aconteceu no segundo tempo”, comentou. Para o treinador, o maior problema foi no aspecto ofensivo, com dificuldades para construir jogadas.