Técnico do PSG diz que Neymar tem tempo indefinido de retorno

Folhapress

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, preferiu não dar detalhes sobre a lesão do quinto metatarso do pé direito de Neymar. Neste sábado (26), o alemão comentou não ter ideia do tempo de tratamento do jogador e deixou em aberto qualquer possibilidade de tratamento.

"O clube comunicou a lesão e não posso dizer mais nada. Ele começou a se tratar essa semana e o tempo dele depende da evolução. Ainda é muito cedo para dizer o que vai se fazer. Tudo é possível. Imagino que na próxima semana a gente possa detalhar mais", disse Tuchel em coletiva de imprensa.

O tratamento de Neymar deve ser definido até o final de semana. O departamento médico do PSG espera melhora da lesão nas próximas horas, mas se preocupa ainda com os relatos de dores por parte do jogador. No ano passado, com lesão na mesma região, o brasileiro foi operado.

O único comunicado por parte do PSG até o momento diz que Neymar sofreu "reativação dolorosa da lesão no quinto metatarso". A nota também deixou em aberto qualquer possibilidade de tratamento.

Neymar vive a expectativa de um tratamento conservador, com tempo de retorno em cerca de 1 mês. No entanto, ninguém no clube é capaz de garantir que essa seja a medida tomada.

"Neymar está triste, e eu estou triste. Isso é claro. Jogador de qualidade enorme, extraordinário. Nos faz muita falta e é difícil encontrar uma solução sem ele", destacou Tuchel.

Quem também esteve na coletiva deste sábado foi o amigo de Neymar de PSG e seleção Thiago Silva, que relatou como o astro está.

"Ele está triste. Como na temporada passada começou bem e justo no momento mais importante se lesionou. Mas nós procuramos falar de outras coisas, dar risada, pois é um momento complicado. Estou muito triste e com a certeza que os árbitros poderiam evitar. Lesionar é algo normal, mas se o árbitro evita ele de tomar a pancada seria algo simples. O árbitro tem que proteger o jogador que faz isso, dribla, tem esse estilo. Eu não compreendo a arbitragem aqui".