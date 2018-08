Técnico paranista elogia o time e critica a arbitragem: "Não pode apitar achando que somos café com leite"

Rodolfo Luis Kowalski

O técnico Claudinei Oliveira tratou de elogiar seus comandados após a primeira partida sob o comando da equipe, na derrota por 1 a 0 diante do Internacional, no Beira Rio. Na avaliação do treinador, a equipe paranista apresentou uma boa postura em campo e até poderia ter conseguido uma vitória, não fosse a falta de eficiência no ataque. No final, contudo, pesou a qualidade de Camilo, que acertou linda cobrança de falta, e os erros da arbitragem.



“ Sofremos no primeiro tempo com bolas paradas, eles acertaram alguns escanteios e isso deu mais volume p ara eles. Estávamos o r ganizados, mas não estávamos conseguindo fazer a transição, não estávamos inc o modando o Inter. T ínha mos de finalizar mais e evoluímos no segundo tempo, conseguimos marcar mais na frente. E aí dentro das necessidades do Inter para se jogar ao ataque eles foram se desorganizando e tivemos alguns contra-ataques, boas situações em cima de manter a organização e da desorganização do Inter. Infelizmente não conseguimos fazer o gol e lamentamos”, declarou o treinador.



Embora tenha reconhecido o mérito de Camilo na cobrança de falta que garantiu a vitória do Colorado, Claudinei Oliveira não deixou de cobrar a arbitragem. “Para mim, a falta (no lance do gol) não aconteceu”, declarou. Outras reclamações sobre a atuação do paulista Leandro Bizzio Marinho foram com relação a um impedimento marcado em lance de contra-ataque puxado por Carlos, a não expulsão de Nico López, que teria agredido Richard e ainda cometido falta dura após levar cartão amarelo, e o tempo de prorrogação (oito minutos, tempo considerado excessivo pelo treinador, que também reclamou de não ter sido dado mais tempo após o gol do Inter).



“ Não estamos dando o Paraná como rebaixado e mostramos que temos condições (de sair dessa situação) hoje. Mas o árbitro não pode vir apitar jogo da gente achando que somos café com leite, que já estamos rebaixados”, criticou Claudinei, comentando ainda que um empate no jogo de hoje seria importante para resgatar a confiança dos atletas e do torcedor.



“Mas acho que fizemos um bom jogo. Esperamos tirar o Paraná da zona de rebaixamento e para isso precisamos de uma sequência boa de resultados. A frustração é grande, mas foi um golaço do Camilo. Se tivermos esse comportamento daqui para frente, os resultados vão aparecer”, disse Claudinei. “ Temos condição de fazer acontecer. Estivemos a um lanc e de conseguir o empate aqui e isso dá mostra que o time tem condições de reagir. Se eu não acreditasse (na reaçã o ), não estaria aqui, estaria em casa. Vamos fazer campanha de 10º colocado para cima no segundo turno. Acredito que podemos fazer e creio que vamos fazer.”