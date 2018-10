“Temos que estar preparados”, diz coordenador da Defesa Civil sobre efeitos do El Niño

Da Redação Bem Paraná

Curitiba viu anoitecer mais cedo, nesta terça-feira (2). Com a chegada de uma linha de instabilidade, o céu ficou encoberto com nuvens escuras às 17 horas, mais de uma hora antes do pôr do sol. A chuva veio forte em alguns pontos da Capital, como na região Norte. O Pilzarzinho teve chuva mais intensa. Toda a Grande Curitiba teve chuva acompanhada de raios.

Esse cenário deve ser normal nesta estação e, hoje, novamente a Capital deve ter eventos de chuva entre moderada e forte durante a tarde. A previsão para esta primavera é de muita chuva por causa do efeito do fenômeno El Niño, que deve provocar chuvas acima da média histórica.

No começo da semana a estrutura da Defesa Civil e de Obras Públicas de Curitiga se reuniu para discutir as ações preventivas. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Nelson Ribeiro, falou que neste ano a cidade vai sentir os efeitos do El Niño. “Temos que estar preparados para as consequências de fenômenos como este”, disse.

A Prefeitura faz a limpeza e o desassoreamento de pontos mais críticos com serviços de drenagem que são reforçados nesta época do ano. O diretor do Departamento de Pontes e Drenagem, Augusto Meyer Neto, informou que serão 18 equipes com retroescavadeiras e mais seis equipes com escavadeiras.

“As ações corretivas e preventivas nos locais que identificamos vão minimizar os efeitos das enchentes e dos alagamentos”, disse o engenheiro da Secretaria de Obras. Ele citou que será feita limpeza, desassoreamento e, em alguns casos, o assentamento de tubulações.

Ribeiro também pediu ajuda da população, para não descartar lixo de maneira irregular, como nas margens de rios e em terrenos baldios.