Temperatura em Curitiba rompe a casa dos 34ºC, e bate recorde

Da Redação Bem Paraná com sites

Depois de bater o recorde de temperatura na terça-feira (29), Curitiba tem mais uma tarde de calor intenso nesta quarta (30), e com máxima que superou o dia anterior. Às 16h30, os termômetros do Simepar marcavam 34,2ºC na Capital, a maior deste verão (iniciado no dia 21 de dezembro de 2018). A umidade relativa do ar também seguia baixa, e estava em 33%, perto da zona de atenção, que é de 30%.

A quarta-feira tem temperaturas elevadas em todas as regiões do Paraná, como acontece nos últimos dias. Mas o calor excessivo começou já pela manhã. De acordo com o dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), apenas no sul do Estado quatro estações meteorológicas não indicaram valores superiores aos 30°C até as 12 horas. Destaque para os 37°C de Paranaguá e para o Oeste onde vários registros ultrapassaram os 34°C. Curitiba também tem muito calor, e no início da tarde já tinha temperatura de 31,5ºC.

Também chama a atenção a sensação térmica. Em Paranaguá ela era de 46ºC às 13h50. Antonina tinha temperatura de 37,5ºC e sensação de 43ºC. Morretes marcava 38ºC e sensação de 48ºC.

A quinta-feira (31) também será marcada pela rápida elevação das temperaturas no período diurno. Aquecimento este que proporciona a formação e o desenvolvimento de nuvens entre o fim de tarde e o início de noite, porém ainda de forma muito localizada no Estado.