Temperaturas despencam, e Curitiba tem fim de tarde com 'apenas' 22ºC

Da Redação Bem Paraná com sites

O fim de tarde desta quinta-feira (24) tem céu encoberto, chuva e raios em Curitiba e região. Com isso, as temperaturas que começaram a tarde altas despencaram. Pouco antes das 17 horas, a temperatura na Capital era de 22,1ºC, bem diferente dos últimos dias, quando os termômetros marcavam perto ou acima dos 30ºC.

O clima encoberto deve seguir nos próximos dias e assim as temperaturas não sobem tanto. No sábade (26) e no domingo (27) a máxima prevista é de 25 a 26 graus.