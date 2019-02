Temperaturas vão cair em Curitiba neste fim de semana

Redação Bem Paraná

Quem estava assustado com o calorão dos últimos dias em Curitiba vai gostar do que deverá acontecer neste fim de semana na Capital paranaense. Segundo previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas vão começar a cair a partir deste sábado (2) e estarão em queda livre pelo menos até terça-feira (5).

Nesta última semana, Curitiba chegou a registrar oficialmente 35,9ºC, a maior temperatura desde 1961. Neste sábado, ainda haverá calor, já que o pico previsto é de 32ºC. Contudo, a temperatura mínima nesse mesmo dia deverá chegar a 19ºC. A chance de chover neste sábado é de 75%, segundo o Simepar.

Para domingo (3), a queda é acentuada. De acordo com o Simepar, a temperatura máxima prevista pelo Simepar é de 24ºC, com mínima de 17ºC. A chance de chuva beira 95%. Na segunda-feira (4), a máxima prevista é de 22ºC. As temperaturas vão cair até terça-feira, quando a máxima não passa de 20ºC. Depois disso, elas voltam a subir, a ponto de alcançar 32ºC na sexta-feira (8).