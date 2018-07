Tempo colabora e curitibanos se encantam com o eclipse da `lua de sangue`

Redação Bem Paraná

Finalmente, o tempo colaborou e os curitibanos conseguiram acompanhar o eclipse com ´Lua de Sangue` no início da noite desta sexta-feira (27). O eclipse começou a ficar visível na cidade por volta das 18h20 e durou uma hora e quarenta. Perto da caixa d´ água do Alto da 15, um dos lugares mais elevados da cidades, as pessoas se aglomeraram para ver o fenômeno. No Brasil, o eclipse total começou a às 16h30min. Em quase todo o planeta foi possível acompanhar o fenômeno.

O eclipse da Lua acontece quando o Sol, Terra e Lua ficam alinhados nesta ordem. O Sol, iluminando a Terra, faz uma sombra no espaço em duas partes: a penumbra, que ainda revela raios do Sol, e a umbra que não recebe qualquer feixe de luz. “Quando a Lua, caminhando em torno da Terra, penetra totalmente na sombra escura temos o eclipse total”, a pesquisadora Josina Nascimento, do Observatório Nacional, em matéria na página da Agência Brasil.

O próximo eclipse total da Lua, contudo, não está distante. Ele deve acontecer no dia 21 de janeiro de 2019, e vai começar e terminar durante a noite.