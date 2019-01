Tempo fica mais seco em Curitiba pelo menos até a próxima quinta-feira

Da Redação Bem Paraná com sites

A semana começa com o tempo mais estável em Curitiba e boa parte do Paraná. Nesta tarde de segunda (28) as temperaturas estão elevadas em todas as regiões, e em Curitiba fazia quase 30ºC às 15 horas. A previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é de dias e tardes com sol entre nuvens na Capital até pelo menos a quinta-feira (31). Nos próximos dias não há previsão para pancadas de chuva na região.

Na primeira hora da tarde desta segunda a nebulosidade aumentou no interior do Paraná, mas não há, no momento, registro de chuvas no sistema de monitoramento.

Com o tempo quente e seco, a umidade relativa do ar começa a ficar baixa. Na Capital ela pode cair até os 35% no decorrer da tarde.

Ao longo da semana as máximas em Curitiba mantém-se próximas dos 30ºc e só devem ter uma queda no final de semana, quando há previsão de que as máximas não passem muito dos 21ºC.