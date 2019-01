Temporada de verão completa um mês com balanço

Da Redação

A Coordenação Geral da Operação Verão Paraná 2018/2019 apresenta, hoje, às 11 horas, o balanço de ações referentes aos primeiros 30 dias de atividade (entre 21 de dezembro e 21 de janeiro deste ano) no Sesc Caiobá, em Matinhos. A apresentação dos dados será presidida pelo coordenador-geral da Operação Verão e secretário estadual de Segurança Pública, Luiz Felipe Kraemer Carbonell.

Serão apresentados os dados comparativos desta temporada com a anterior sobre os principais serviços e demandas dos órgãos e autarquias estaduais, como os índices de criminalidade, os atendimentos a afogamentos e óbitos atendidos pelos guarda-vidas, a análise da balneabilidade das águas paranaenses, além da limpeza da areia feita pela Sanepar e a mensuração do público atingido nos programas Chuá, Praia Acessível e a entrega de pulseirinhas de identificação feita pelos policiais e bombeiros militares.