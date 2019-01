Temporada registra nova morte por afogamento no Litoral

Da Redação Bem Paraná com sites

Um homem de 45 anos morreu afogado na tarde de sábado (12) quando banhava-se no Rio Marumbi, em Morretes. Foi a nona morte registrada nesta temporada no Litoral do Estado. O homem, que ainda recebeu socorro de equipes de resgate, é de Colombo, na Grande Curitiba.

Até o dia 9 de janeiro eram confirmados sete casos de afogamento no Litoral, número que já era maior que a temporada passada, quando foram seis ocorrências comóbito. No final desta semana foi confirmada a morte de um jovem que ficou hospitalizado por nove dias, depois de se afogar em Matinhos.