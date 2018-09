Temporal afeta pelo menos 14 cidades paranaenses

Da Redação Bem Paraná

Pelo menos 14 municípios do Paraná foram afetados por vendavais e granizos nesta quinta-feira (20), segundo levantamento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. As chuvas começaram na madrugada e seguiram durante todo o dia. Na noite de quinta-feira também houve registros de chuva forte no Oeste e Norte do Estado.

De acordo com a Defesa Civil, até o final da tarde de ontem cerca de 1,4 mil pessoas foram afetadas pelos temporais; destas, 800 foram desalojadas durante as chuvas fortes e quase 530 casas foram danificas por vendavais e granizos.

O município mais atingido foi Tapejara, com 400 residências danificadas e 800 pessoas afetadas. Em Assis Chateaubriand, o vendaval atingiu 400 pessoas e em Bela Vista do Paraíso a tempestade de granizo afetou 200 pessoas. Os dados são preliminares e podem ser atualizados.

“Também verificamos muito prejuízo na rede elétrica e quedas de árvores. Boa parte das residências ficaram sem energia”, disse o oficial plantonista da Defesa Civil estadual, capitão Lucas Frates Simiano.

Curitiba

Na Capital, a chuva veio no final da madrugada e se prolongou ao longo do dia em pancadas fracas. Para esta sexta-feira (21), a previsão é que o sol volte a aparecer em parte do Estado e com isso as temperaturas se elevem. Ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná. Curitiba deve ter dia com muitas nuvens.