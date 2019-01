Terça-feira será mais um dia de forte calor acompanhado de tempestades

Redação Bem Paraná com assessoria

Paraná vai ter mais um dia bastante abafado nesta terça-feira, 15. Assim como nos últimos dias por causa do calor, as chuvas devem vir ao final do dia em Curitiba e litoral do estado.

Na capital, haverá o predomínio de sol entre nuvens, com a temperatura mínima de 20ºC e a máxima de 30ºC. A previsão é de que a chuva apareça no meio da tarde e que se intensifique no início da noite.

No Litoral, o tempo fica mais firme, especialmente em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, mas ainda assim com chance de pancadas de chuva no período da tarde.

Segundo o Simepar, a tendência é de que os próximos dias as altas temperaturas se repitam seguidas de temporais, comuns nessa época do ano.