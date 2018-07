Termina nesta quinta-feira mutirão para retificação de nome e gênero de pessoas trans

Redação Bem Paraná com assessoria

Termina nesta quinta-feira (26) mutirão de orientação para a retificação de nome e gênero dos registros civis de pessoas trans. O atendimento acontece na sede da Defensoria Pública em Curitiba, das 11h às 17h.

Para participar do atendimento, os interessados devem apresentar os documentos pessoais: RG, CPF e título de eleitor. A equipe da defensoria vai esclarecer as dúvidas sobre as alterações nos registros civis, e na emissão e organização da documentação necessária.

As regras para a mudança de nome e de gênero nos documentos de transexuais diretamente nos cartórios foram publicadas em junho pelo Conselho Nacional de Justiça. Com a regulamentação, qualquer transexual maior de 18 anos pode requerer as alterações em seus documentos, sem a necessidade de apresentar a comprovação de cirurgia de redesignação sexual, laudo médico ou autorização judicial.

Mutirão de orientação

Dias: 23 e 26 de julho.

Local: Defensoria Pública – Rua Cruz Machado, 58. Centro – 10° andar.

Horário: Das 11h às 17h.

Documentos necessários para o atendimento: RG, CPF e título de eleitor