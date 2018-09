Terremoto atinge Indonésia, causa tsunami e deixa mortos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma sequência de dois terremotos atingiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia, nesta sexta-feira (28), causando mortes, além de levar à formação de um tsunami e destruir casas.

O maior dos tremores teve magnitude 7,5 e ocorreu a uma profundidade de 10 km, com epicentro a 35 km da cidade de Dongalla. Ele causou um tsunami com ondas de até dois metros que atingiram a cidade de Palu. Segundo as autoridades, não há previsão de novas ondas gigantes.

"O terremoto e o tsunami causaram várias mortes. Informações iniciais dão conta de que vítimas morreram quando um prédio veio abaixo", disse o porta-voz da agência de resposta a desastres do país, Sutopo Purwo Nugroho, que afirmou que os impactos dos tremores e do tsunami ainda estão sendo calculados.

Cerca de 600 mil pessoas vivem em Palu e Dongalla, as regiões mais atingidas.

"A situação é caótica, as pessoas estão correndo nas ruas e os edifícios desmoronaram. Há um navio levado até a terra" disse Dwikorita Karnawati, da agência de meteorologia do país.

Pouco antes, um tremor de magnitude 6,1 já tinha atingido a mesma região. A comunicação com a ilha, onde moram 14 milhões de pessoas, foi interrompida.

A Indonésia costuma sofrer com terremotos. Um tremor de magnitude 9,1 em 2004, próximo da costa do país, causou um tsunami que deixou mais de 220 mil mortos na região de Banda Aceh.