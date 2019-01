Terremoto de magnitude 6,7 no Chile deixa dois mortos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o Chile na noite deste sábado (19). Uma mulher e um homem idosos morreram em decorrência de parada cardíaca, segundo a polícia chilena.

O tremor foi registrado em cinco regiões do centro e do norte do país, incluindo a capital Santiago, por volta das 22h30 no horário local.

Nas horas após o terremoto, houve cerca de 14 tremores secundários, o maior deles de 4,3 graus.

Mais cedo, o Escritório Nacional de Emergência do Chile (Onemi) chegou a iniciar uma "evacuação preventiva" na costa de Coquimbo --que já foi atingida por um tsunami que matou 12 pessoas em 2015.

As autoridades chilenas, entretanto, já descartaram a possibilidade de um tsunami na região.

Houve deslizamento de pedras em rodovias e queda de energia elétrica em algumas cidades atingidas. Prédios históricos foram danificados pelo tremor na cidade costeira de La Serena.

"A sensação foi muito forte. Os turistas ficaram muito nervosos", disse Camila Castillo, recepcionista em um hotel na cidade.

O Chile está localizado na região conhecida como "círculo de fogo do Pacífico". Isso faz com que o país seja um dos mais sísmicos do mundo, com tremores acima de oito graus registrados na última década.